Защита Саакашвили обжалует решение суда по ГМС

“Хочу подчеркнуть, что никакой экстрадиции после сегодняшнего объявления не будет. У нас есть, согласно новому кодексу об административном судопроизводстве, 30 дней на обжалование этого решения. Поэтому это решение будет обжаловано нами обязательно, оно не вступило в силу”, — сказал он.

Адвокат подчеркнул, что пока защита обжалует решение суда, М.Саакашвили находится в статусе лица, которое оспаривает действия миграционной службы, и этот статус дает ему возможность находиться на территории Украины. Также этот статус, по его словам, не дает возможность государственным органам власти проводить любые действия по его экстрадиции или возможному выдворению из страны.

Как сообщал УНН, Окружной административный суд Киева полностью отказал экс-главе Одесской ОГА М.Саакашвили в удовлетворении иска к Управлению ГМС в Киевской области. В своем иске он просил отменить решение Управления ГМС в Киевской области об отказе ему в предоставлении статуса лица, нуждающегося в дополнительной защиты, и обязать управление рассмотреть вопрос о предоставлении ему такого статуса.

Напомним, управление миграционной службы Киевской области отказало экс-главе Одесской ОГА М.Саакашвили в предоставлении дополнительной защиты от принудительной экстрадиции в Грузию.

В ГМС заявляли, что грузинский политик М.Саакашвили игнорирует вопрос урегулирования своего правового статуса в Украине.