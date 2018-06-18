Захист проситиме суд змінити Савченко запобіжний захід - сестра
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. Сторона захисту заарештованого народного депутата Надії Савченко проситиме суд змінити їй запобіжний захід. Про це журналістам у понеділок повідомила сестра нардепа Віра Савченко, передає УНН.
"Адвокати подали клопотання про невідповідність міри запобіжного заходу, щоб її переглянули", - сказала Савченко.
Нагадаємо, Верховна Рада позбавила Савченко депутатської недоторканності та надала дозвіл на її затримання й арешт.
У ВР Савченко затримали, зачитавши їй повідомлення, у чому її підозрюють: злочини, передбачені ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ст.112, ч.1 ст.14 ч.3 ст.258, а також ч.1 ст.258-3 ККУ. Генпрокурор Луценко раніше заявив, що є незаперечні докази того, що Савченко особисто планувала провести терористичний акт в парламенті.