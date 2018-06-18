Защита будет просить суд изменить Савченко меру пресечения - сестра
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июня. УНН. Сторона защиты арестованного народного депутата Надежды Савченко будет просить суд изменить ей меру пресечения. Об этом журналистам в понедельник сообщила сестра нардепа Вера Савченко, передает УНН.
"Адвокаты подали ходатайство о несоответствии меры пресечения, чтобы ее пересмотрели", - сказала Савченко.
Напомним, Верховная Рада лишила Савченко депутатской неприкосновенности и предоставила разрешение на ее задержание и арест.
В ВР Савченко задержали, зачитав ей сообщение, в чем ее подозревают: преступления, предусмотренные ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч .2 ст.28 ст.112, ч.1 ст.14 ч.3 ст.258, а также ч.1 ст.258-3 УКУ. Генпрокурор Луценко ранее заявил, что есть неопровержимые доказательства того, что Савченко лично планировала провести террористический акт в парламенте.