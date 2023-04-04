Захисники отримали ще п’ять автівок підвищеної прохідності від Фонду Вадима Столара

ukru
19:27 • 1374 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

18:26 • 28695 перегляди

Україна та Британія готують зустріч представників для підготовки контингентів - Зеленський

Ексклюзив
15:02 • 83559 перегляди

"Це мої збитки, які ніхто не компенсував": малі аптеки потерпають від переоцінки ТОП-100 ліків

14:30 • 135455 перегляди

ОП про статтю Economist щодо виборів у липні: не було такої наради і доручення Зеленського

31 березня, 12:29 • 160064 перегляди

Україна та США провели тривалу розмову щодо драфту угоди про копалини - джерела

31 березня, 10:29 • 335450 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

Ексклюзив
31 березня, 08:30 • 216713 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
31 березня, 07:03 • 192745 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
31 березня, 05:38 • 322405 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 458790 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
 м/с
97 %
747 мм
Похмуро, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Марін Ле Пен визнали винною у розкраданні держкоштів: деталі справи

31 березня, 09:36 • 190265 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

31 березня, 10:26 • 196498 перегляди

До Києва прибули делегації Європарламенту та 17 країн ЄС

31 березня, 11:39 • 146281 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

31 березня, 13:17 • 109148 перегляди

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

13:38 • 70897 перегляди
Публікації

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 335476 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 322421 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 541506 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 672867 перегляди

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 693439 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Рустем Умєров

Жозеп Боррель

Андрюс Кубілюс

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Франція

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

13:38 • 70897 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

31 березня, 13:17 • 109148 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

31 березня, 10:26 • 196498 перегляди

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 223894 перегляди

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 216777 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

9K720 Iskander

TikTok

«Калібр» (сімейство ракет)

Челленджер 2

Захисники отримали ще п’ять автівок підвищеної прохідності від Фонду Вадима Столара

Захисники отримали ще п’ять автівок підвищеної прохідності від Фонду Вадима Столара

Київ • УНН

 • 860349 перегляди

КИЇВ. 4 квітня. УНН. Військові на передовій отримали ще п’ять позашляховиків, один з яких броньований. Про ініціативу Фонду Вадима Столара у межах проєкту “++ для ЗСУ”, завдяки якій автівки отримали три військові частини та Сили спеціальних операцій ЗСУ, розповіли "Новини LIVE".

“Вже понад рік триває повномасштабна війна, спричинена російською агресією. Сьогодні на фронті тривають запеклі бої, і наші захисники постійно потребують оновлення пошкодженого та знищеного автопарку. Адже автомобілі на передовій допомагають нашим хлопцям та дівчатам не тільки більш ефективно виконувати бойові завдання, а й зберігати життя військових, що є пріоритетом для нашого Фонду”, – наголошує засновник Фонду Вадим Столар.

Волонтери зазначають, що завжди швидко відкликаються на прохання військових та вже не вперше передають авто тим, хто їх найбільше потребує.

“Ми завжди оперативно реагуємо на запити військових, адже розуміємо, що сьогодні вони боронять всіх нас. Цього разу також не барилися, вже передаємо п’ять позашляховиків для військових, які одразу поїдуть на передову. Ми всі знаємо, що автомобілі на фронті – це витратний матеріал, і одним з пріоритетів діяльності Фонду є забезпечення військових автомобілями. Впевнена, що ці автівки добре попрацюють для нашої Перемоги”, – заявила волонтерка Фонду Наталія Приходько.

Представники підрозділу, які приймали автомобілі від Фонду Вадима Столара, також відзначили їхні високі характеристики та наголосили на важливості такої техніки у гарячих точках. Одна з автівок – Land Rover Defender Snatch – містить броньовану капсулу. Машина має сьомий рівень захисту та водночас залишається маневровою, щоб долати значні перешкоди.

“Така автівка має бронювання, яке захищає від куль та уламків. Ми дуже вдячні за таке оснащення, бо це дає нам змогу виконувати наше завдання в найгарячіших точках і мати переваги щодо захисту нас, бійців”, – зауважив представник підрозділу на позивний “Суп”.

Загалом, за даними журналістів, з початку повномасштабної війни Фонд передав для ЗСУ близько 40 спеціалізованих та броньованих позашляховиків. Військові впевнені, що вони допоможуть у контрнаступі та наблизять Перемогу.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство
Bitcoin
$83,290.10
Золото
$3,154.81
Tesla
$258.01
Brent
$74.79
S&P 500
$5,585.60
Газ TTF
$40.67
Ethereum
$1,839.52