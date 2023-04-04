Защитники получили еще пять автомобилей повышенной проходимости от Фонда Вадима Столара

“Уже более года продолжается полномасштабная война, вызванная российской агрессией. Сегодня на фронте продолжаются ожесточенные бои, и наши защитники постоянно нуждаются в обновлении поврежденного и уничтоженного автопарка. Ведь автомобили на передовой помогают нашим ребятам не только более эффективно выполнять боевые задачи, но и сохранять жизни военных, что является приоритетом для нашего Фонда”, – отмечает основатель Фонда Вадим Столар.

Волонтеры отмечают, что всегда быстро откликаются на просьбы военных и уже не впервые передают авто тем, кто в них больше всего нуждается.

“Мы всегда оперативно реагируем на запросы военных, ведь понимаем, что сегодня они защищают всех нас. На этот раз также не медлили, уже передаем пять внедорожников для военных, которые сразу поедут на передовую. Мы все знаем, что автомобили на фронте – это расходный материал, и одним из приоритетов деятельности Фонда является обеспечение военных автомобилями. Уверена, что эти машины хорошо поработают для нашей Победы”, – заявила волонтер Фонда Наталья Приходько.

Представители подразделения, которые принимали автомобили от Фонда Вадима Столара, также отметили их высокие характеристики и подчеркнули важность такой техники в горячих точках. Одна из машин – Land Rover Defender Snatch – содержит бронированную капсулу. Машина имеет седьмой уровень защиты и одновременно остается маневренной, чтобы преодолевать значительные препятствия.

“Такая машина имеет бронирование, которое защищает от пуль и осколков. Мы очень благодарны за такое оснащение, потому что это дает нам возможность выполнять нашу задачу в горячих точках и иметь преимущества по защите нас, бойцов”, – отметил представитель подразделения на позывной “Суп”.

В целом, по данным журналистов, с начала полномасштабной войны Фонд передал для ВСУ около 40 специализированных и бронированных внедорожников. Военные уверены, что они помогут в контрнаступлении и приблизят Победу.