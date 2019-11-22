Захисник збірної України потрапив до символічної збірної відбору на Євро-2020
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. Оборонець київського ФК "Динамо" і національної збірної України Віталій Миколенко потрапив до стану символічної збірної кваліфікаційного турніру Євро-2020 за версією порталу Transfermarkt, передає УНН.
Миколенко в символічному складі посів місце лівого оборонця. У минулому відборі турніру він провів сім матчів і віддав одну результативну передачу.
Варто відзначити, що у збірну кваліфікації Євро-2020 також потрапили:
Мерт Гюнок (Туреччина), Чалгар Суюнджу (Туреччина), Тобі Алдервейрелд (Бельгія), Йозуа Кіммі (Німеччина), Ніколо Барелла (Італія), Джорджиніо Вейналдум (Німеччина), Крістіан Еріксен (Данія), Кріштіану Роналду (Португалія), Серж Гнабрі (Німеччина) і Харрі Кейн (Англія).
Примітно, що за даними ресурсу трансферна вартість Миколенка на даний момент складає 6 млн євро.
Нагадаємо, що воротар Пятов потрапив до символічної збірної за даними УЄФА.