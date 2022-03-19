Захищають українців і забезпечують правопорядок в умовах російського вторгнення: Зеленський нагородив бійців КОРДу
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Президент України Володимир Зеленський вручив державні нагороди бійцям підрозділу особливого призначення Національної поліції України КОРД, які виконують важливі завдання в межах протидії повномасштабній збройній агресії Російської Федерації проти України, передає УНН.
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Глава держави відзначив мужність і самовідданість бійців КОРДу під час порятунку життя людей, забезпечення правопорядку в Україні в умовах воєнного стану.
Правоохоронці, яких нагородив Президент, сумлінно працюють над виявленням диверсійно-розвідувальних груп противника на території України, реагують на оперативну інформацію щодо можливих дій ворога, долучаються до охорони адміністративних будівель державного значення та за потреби дають збройну відсіч ворожим силам.
"У часи повномасштабної війни з Росією, з однією, як говорили, найпотужніших армій, ви є потужними захисниками України", – сказав Володимир Зеленський під час вручення нагород.
Глава держави зазначив, що бійці КОРДу виконують важливі завдання із захисту тих, хто перебуває в тилу, та допомагають нашим воїнам на передовій.
Президент побажав КОРДівцям та їхнім родинам здоров'я й перемоги.