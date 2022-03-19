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Защищают украинцев и обеспечивают правопорядок в условиях российского вторжения: Зеленский наградил бойцов КОРДа

Киев • УНН

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КИЕВ. 19 марта. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский вручил государственные награды бойцам подразделения особого назначения Национальной полиции Украины КОРД, которые выполняют важные задачи в рамках противодействия полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, передает УНН.

Детали

Глава государства отметил мужество и самоотверженность бойцов КОРДа во время спасения жизни людей, обеспечения правопорядка в Украине в условиях военного положения.

Правоохранители, которых наградил Президент, добросовестно работают над обнаружением диверсионно-разведывательных групп противника на территории Украины, реагируют на оперативную информацию относительно возможных действий врага, приобщаются к охране административных зданий государственного значения и при необходимости дают вооруженный отпор вражеским силам.

"Во времена полномасштабной войны с Россией, с одной, как говорили, мощнейших армий, вы являетесь мощными защитниками Украины", - сказал Владимир Зеленский во время вручения наград.

Глава государства отметил, что бойцы КОРДа выполняют важные задачи по защите тех, кто находится в тылу, и помогают нашим воинам на передовой.

Президент пожелал КОРДовцам и их семьям здоровья и победы.

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