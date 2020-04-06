Західні лікарі виключили передачу коронавірусу через їжу
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. Коронавірусна інфекція не передається через їжу. Про це заявило Європейське агентство з безпеки продуктів харчування (EFSA), передає УНН.
"Наразі немає ніяких доказів того, що коронавірус може передаватися через харчові продукти", - заявили у EFSA, додавши, що вірус поширюється від людини до людини, в основному через респіраторні краплі, що виділяються при чханні, кашлі або видиху.
Такої ж думки експерти Управління з контролю за якістю харчових продуктів і лікарських препаратів США (FDA).
Американські експерти вважають, що ймовірність заразитися вірусом через покупки в продуктових магазинах занадто мала.
"На відміну від харчових шлунково-кишкових вірусів, таких як норовірус і гепатит А, які часто заражають людей через їжу, SARS-CoV-2 є вірусом, що викликає респіраторні захворювання. Немає ніяких підтверджень того, що харчовий вплив вірусу є одним із шляхів передачі", - йдеться в повідомленні FDA.
Раніше Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) випустила рекомендації з дотримання правил гігієни при обробці і приготуванні їжі, такі як миття рук, ретельне приготування м'яса і запобігання можливому перехресному забрудненню між приготовленою і сирою їжею.
Українські експерти також констатують відсутність ризику заразитися через їжу, проте закликають дотримуватися правил гігієни, правил термічної обробки і віддавати перевагу продукції в упаковці, зокрема м'ясу.