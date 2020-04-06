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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 96051 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 102511 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 104604 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 103692 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 112096 просмотра

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5 марта, 13:05 • 100501 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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4 марта, 15:53 • 131524 просмотра

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Западные врачи исключили передачу коронавируса через еду

Западные врачи исключили передачу коронавируса через еду

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 6 апреля. УНН. Коронавирусная инфекция не передается через пищу. Об этом заявило Европейское агентство по безопасности продуктов питания (EFSA), передает УНН.

"В настоящее время нет никаких доказательств того, что коронавирус может передаваться через пищевые продукты", - заявили в EFSA, добавив, что вирус распространяется от человека к человеку, в основном через респираторные капли, выделяемые при чихании, кашле или выдохе.

Такого же мнения эксперты Управления по контролю за качеством пищевых продуктов и лекарственных препаратов США (FDA).

Американские эксперты считают, что вероятность заразиться вирусом через покупки в продуктовых магазинах слишком мала.

"В отличие от пищевых желудочно-кишечных вирусов, таких как норовирус и гепатит А, которые часто заражают людей через пищу, SARS-CoV-2 является вирусом, вызывающим респираторные заболевания. Нет никаких подтверждений тому, что пищевое воздействие вируса является одним из путей передачи", – говорится в сообщении FDA.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выпустила рекомендации по соблюдению правил гигиены при обработке и приготовлении пищи, такие как мытье рук, тщательное приготовление мяса и предотвращение возможного перекрестного загрязнения между приготовленной и сырой пищей.

Украинские эксперты также констатируют отсутствие риска заразиться через еду, однако призывают соблюдать правила гигиены, правила термической обработки и отдавать предпочтение продукции в упаковке, в частности мясу.

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