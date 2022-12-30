Захід попередив талібів, що заборона жінкам працювати може залишити Афганістан без гумдопомоги
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. Міністри закордонних справ 12 провідних демократичних країн та Високий представник ЄС засудили дії Талібану. Заяву оприлюднено на сайті Європейської служби зовнішніх дій, пише УНН.
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“Міністри закордонних справ Австралії, Канади, Данії, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Норвегії, Швейцарії, Нідерландів, Великої Британії, Сполучених Штатів та Високий представник ЄС глибоко занепокоєні безглуздим і небезпечним наказом Талібану, який забороняє жінкам доступ до робочих місць у національних та у міжнародних неурядових організаціях, що наражає на ризик мільйони афганців, життя яких залежать від гуманітарної допомоги. Закликаємо Талібан негайно переглянути таке рішення”, — йдеться в повідомленні.
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Зазначається, що жінки грають центральну роль у гуманітарних операціях та діях з доставлення товарів першої потреби. Якщо вони не зможуть брати участь у роботі неурядових організацій, буде неможливим доправляти гуманітарну допомогу найуразливішим верствам населення Афганістану та надавати їм продовольство, медикаменти тощо.
Також наголошується, що Талібан продовжує демонструвати зневагу до прав, свобод і добробуту афганського народу, особливо жінок і дівчат, а також відсутність інтересу до розвитку нормальних відносин із міжнародною спільнотою.
Міністри підтвердили підтримку вимог народу Афганістану повернути жінок і дівчат на робочі місця, у школи та університети, дозволити жінкам продовжувати грати важливу роль у гуманітарній діяльності.
Вони закликали Талібан поважати політичні, економічні, соціальні та культурні права жінок і дівчат Афганістану.
Нагадаємо
Таліби заборонили жінкам здобувати вищу освіту в Афганістані.
Талібан заборонив афганським та іноземним неурядовим організаціям брати на роботу жінок.