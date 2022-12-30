Запад предупредил талибов, что запрет женщинам работать может оставить Афганистан без гуммопомощи

ukru
14:57 • 24012 просмотра

Официально: ЕС продлил санкции против рф еще на полгода, но не возобновил 4 человек в списке

14:16 • 76359 просмотра

В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

13:40 • 86491 просмотра

Трамп после переговоров с путиным: "есть очень хороший шанс" для завершения войны

Эксклюзив
13:04 • 86839 просмотра

Неделя борьбы с глаукомой: офтальмолог рассказал, как защитить свое зрение

Эксклюзив
12:17 • 72388 просмотра

Сомнолог рассказала, как улучшить сон, и что не желательно делать перед ним

10:03 • 108965 просмотра

Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

14 марта, 08:24 • 135030 просмотра

В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

Эксклюзив
14 марта, 06:00 • 122734 просмотра

Весенняя хандра: психологиня раскрыла причины и эффективные способы борьбы

13 марта, 19:26 • 136148 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 17:25 • 117514 просмотра

Мы обсуждали с Украиной участки земли, которые будут сохранены и потеряны, в том числе и ЗАЭС - Трамп

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Над Украиной ночью сбили 16 из 27 вражеских дронов

Над Украиной ночью сбили 16 из 27 вражеских дронов

14 марта, 07:07 • 50165 просмотра
Разведка США предупреждает, что путин, скорее всего, нарушит условия перемирия

Разведка США предупреждает, что путин, скорее всего, нарушит условия перемирия

14 марта, 07:24 • 107089 просмотра
В кремле не хотят отказываться от максимальных требований к Украине - Financial Times

В кремле не хотят отказываться от максимальных требований к Украине - Financial Times

14 марта, 09:07 • 125643 просмотра
В Одессе неизвестный застрелил активиста Ганула. Стрелок скрылся

В Одессе неизвестный застрелил активиста Ганула. Стрелок скрылся

14 марта, 09:19 • 122896 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

09:55 • 106099 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 220829 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 251458 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 190413 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 196156 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 231688 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

12:29 • 41205 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

09:55 • 106099 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 115926 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 123730 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 139027 просмотра
Актуальное
Запад предупредил талибов, что запрет женщинам работать может оставить Афганистан без гуммопомощи

Запад предупредил талибов, что запрет женщинам работать может оставить Афганистан без гуммопомощи

Киев • УНН

 • 347781 просмотра

КИЕВ. 30 декабря. УНН. Министры иностранных дел 12 ведущих демократических стран и Высокий представитель ЕС осудили действия Талибана. Заявление обнародовано на сайте Европейской службы внешних действий, пишет УНН.

Цитата

“Министры иностранных дел Австралии, Канады, Дании, Франции, Германии, Италии, Японии, Норвегии, Швейцарии, Нидерландов, Великобритании, Соединенных Штатов и Высокий представитель ЕС глубоко обеспокоены бессмысленным и опасным приказом Талибана, который запрещает женщинам доступ к рабочим местам в национальных и в международных неправительственных организациях, что подвергает риск миллионы афганцев, жизнь которых зависят от гуманитарной помощи. Призываем Талибан немедленно пересмотреть такое решение”, — говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что женщины играют центральную роль в гуманитарных операциях и действиях по доставке товаров первой потребности. Если они не смогут участвовать в работе неправительственных организаций, будет невозможным доставлять гуманитарную помощь самым уязвимым слоям населения Афганистана и предоставлять им продовольствие, медикаменты и т.д.

Также отмечается, что Талибан продолжает демонстрировать пренебрежение к правам, свободам и благосостоянию афганского народа, особенно женщин и девушек, а также отсутствие интереса к развитию нормальных отношений с международным сообществом.

Министры подтвердили поддержку требований народа Афганистана вернуть женщин и девушек на рабочие места, в школы и университеты, разрешить женщинам продолжать играть важную роль в гуманитарной деятельности.

Они призвали Талибан уважать политические, экономические, социальные и культурные права женщин и девушек Афганистана.

Напомним 

Талибы запретили женщинам получать высшее образование в Афганистане. 

Талибан запретил афганским и иностранным неправительственным организациям брать на работу женщин.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы