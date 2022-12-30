Запад предупредил талибов, что запрет женщинам работать может оставить Афганистан без гуммопомощи
Киев • УНН
КИЕВ. 30 декабря. УНН. Министры иностранных дел 12 ведущих демократических стран и Высокий представитель ЕС осудили действия Талибана. Заявление обнародовано на сайте Европейской службы внешних действий, пишет УНН.
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“Министры иностранных дел Австралии, Канады, Дании, Франции, Германии, Италии, Японии, Норвегии, Швейцарии, Нидерландов, Великобритании, Соединенных Штатов и Высокий представитель ЕС глубоко обеспокоены бессмысленным и опасным приказом Талибана, который запрещает женщинам доступ к рабочим местам в национальных и в международных неправительственных организациях, что подвергает риск миллионы афганцев, жизнь которых зависят от гуманитарной помощи. Призываем Талибан немедленно пересмотреть такое решение”, — говорится в сообщении.
Детали
Отмечается, что женщины играют центральную роль в гуманитарных операциях и действиях по доставке товаров первой потребности. Если они не смогут участвовать в работе неправительственных организаций, будет невозможным доставлять гуманитарную помощь самым уязвимым слоям населения Афганистана и предоставлять им продовольствие, медикаменты и т.д.
Также отмечается, что Талибан продолжает демонстрировать пренебрежение к правам, свободам и благосостоянию афганского народа, особенно женщин и девушек, а также отсутствие интереса к развитию нормальных отношений с международным сообществом.
Министры подтвердили поддержку требований народа Афганистана вернуть женщин и девушек на рабочие места, в школы и университеты, разрешить женщинам продолжать играть важную роль в гуманитарной деятельности.
Они призвали Талибан уважать политические, экономические, социальные и культурные права женщин и девушек Афганистана.
Напомним
Талибы запретили женщинам получать высшее образование в Афганистане.
Талибан запретил афганским и иностранным неправительственным организациям брать на работу женщин.