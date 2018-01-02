Закарпаття попередили про ожеледицю і значну лавинну небезпеку
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 2 січня. УНН. Протягом наступних двох діб, 3-4 січня, на у гірській частині Закарпаття очікується ожеледиця та тумани з видимістю 200-500 метрів. У зв′язку із погіршенням погодних умов в області оголосили штормове попередження, повідомляє УНН із посиланням на дані Закарпатського обласного центру із гідрометеорології.
Окрім того 2-3 січня на високогір′ї Закарпатської області у зв′язку зi снігопадами очікується значна снiголавинна небезпека (III рiвень).
Ще вчора в області утримувалася помірна сніголавинна небезпека (ІІ рівень).
Нагадаємо, в кінці 2017 року синоптики на Закарпатті зафіксували зниження рівня лавинної небезпеки – з ІІІ (значного) до ІІ (помірного) рівня