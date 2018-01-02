Закарпатье предупредили о гололедице и значительной лавинной опасности

Кроме того 2-3 января на высокогорье Закарпатской области в связи со снегопадами ожидается значительное снеголавинная опасность (III уровень).

Еще вчера в области содержалась умеренная снеголавинная опасность (II уровень).

Напомним, в конце 2017 синоптики на Закарпатье зафиксировали снижение уровня лавинной опасности - с ІІІ (значительного) ко II (умеренного) уровню.