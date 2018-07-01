Закарпатські рятувальники врятували на річці Тиса трьох угорських туристів
Київ • УНН
КИЇВ. 1 липня. УНН. Закарпатські рятувальники врятували на річці Тиса трьох угорських туристів, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ДСНС у Закарпатській області.
“О 17:50 30 червня в оперативно-рятувальну службу надійшло повідомлення, що під час сплавляння на човні по р. Тиса в районі с.Гетиня у Виноградівському районі, троє громадян 1976, 2003, 2006 років народження, всі мешканці м. Ніредьгаза (Угорщина) потребують допомоги”, — вказано у повідомленні.
Під час сплавляння по річці Тиса на плавзасобі їхня лодка перевернулася, й всі троє опинилися у холодній воді. На їхньому шляху опинилося повалене дерево й вони залізли на нього.
“Для проведення рятувальних робіт до місця було направлено чотирьох рятувальників та одну одиницю техніки Хустського водолазно-рятувального відділення. Останні швидко прибули до місця, зняли туристів з дерева та супроводили іноземних гостей з до смт. Вилок, де їх чекали 21 член їхньої групи”, — повідомили у ДСНС.
Як розповіли рятувальники, даним громадянам дуже поталанило, адже через інтенсивні опали, що спостерігаються переважно в гірській частині Закарпатської області, на основних річках відбувається значне підвищення рівнів води.
“Тож ці троє громадян, серед яких двоє неповнолітніх дітей, з великою вірогідністю могли стати черговими жертвами водної стихії”, — повідомили рятувальники.
Як повідомляв УНН, рятувальники розповіли про ситуацію у Чернігові, де затопило 90 дворів.