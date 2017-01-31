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Закарпатська поліція перекваліфікувала постріл з гранатомета в ужгородський будинок

Київ • УНН

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УЖГОРОД-КИЇВ. 31 січня. УНН. При проведенні слідчих дій співробітники Ужгородського відділу поліції перекваліфікували постріл із гранатомета в будинок колишнього начальника закарпатської міліції, а нині пенсіонера ОВС Василя Варцаби з пошкодження майна на замах на вбивство. Про це УНН повідомляє із посиланням на відділ комунікації ГУ НП у Закарпатській області.

За фактом загоряння будинку в Ужгороді, що стався внаслідок пострілу з гранатомета, поліція зразу розпочала кримінальне провадження за ч.2 ст.194 Кримінального кодексу України (Умисне знищення або пошкодження майна шляхом вибуху).

Під час проведення слідчих дій за цим фактом поліція вбачає ознаки правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15 п.1, 5 ч.2 ст.115 Кримінального кодексу України, тобто замах на вбивство.

Нагадаємо, обстріл будинку екс-очільника закарпатської міліції кваліфікували як умисне пошкодження майна.

Українські Національні Новини

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