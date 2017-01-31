Закарпатська поліція перекваліфікувала постріл з гранатомета в ужгородський будинок

За фактом загоряння будинку в Ужгороді, що стався внаслідок пострілу з гранатомета, поліція зразу розпочала кримінальне провадження за ч.2 ст.194 Кримінального кодексу України (Умисне знищення або пошкодження майна шляхом вибуху).

Під час проведення слідчих дій за цим фактом поліція вбачає ознаки правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15 п.1, 5 ч.2 ст.115 Кримінального кодексу України, тобто замах на вбивство.

Нагадаємо, обстріл будинку екс-очільника закарпатської міліції кваліфікували як умисне пошкодження майна.