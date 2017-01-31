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Закарпатская полиция переквалифицировала выстрел из гранатомета в ужгородский дом

Закарпатская полиция переквалифицировала выстрел из гранатомета в ужгородский дом

Киев • УНН

 • 7467 просмотра

УЖГОРОД-КИЕВ. 31 января. УНН. При проведении следственных действий сотрудники Ужгородского отдела полиции переквалифицировали выстрел из гранатомета в дом бывшего начальника закарпатской полиции, а сейчас пенсионера ОВД Василия Варцабы с повреждения имущества на покушение на убийство. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУ НП в Закарпатской области.

По факту возгорания дома в Ужгороде, произошедшего в результате выстрела из гранатомета, полиция сразу начала уголовное производство по ч.2 ст.194 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества путем взрыва).

Во время проведения следственных действий по данному факту полиция видит признаки правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.15 п.1, 5 ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины, то есть покушение на убийство.

Напомним, обстрел дома экс-главы закарпатской милиции квалифицировали как умышленное повреждение имущества.

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