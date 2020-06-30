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Закарпатська асоціація футболу передала місцевим лікарням медикаменти та ЗІЗ

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 червня. УНН. Закарпатська асоціація футболу продовжує підтримувати заходи, спрямовані на подолання пандемії коронавірусу. Про це повідомляє Українська асоціація футболу, передає УНН.

Так, асоціація придбала й передала медикаменти і засоби індивідуального захисту у три основні медичні заклади області, які опікуються хворими на COVID-19. Мова про обласну клінічну інфекційну лікарню, обласний протитуберкульозний диспансер та обласну клінічну лікарню ім. Андрія Новака.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: УАФ удвічі збільшила допомогу регіональним футбольним асоціаціям

В УАФ нагадали, що нещодавно матеріальну допомогу від Федерації футболу Ужгорода отримав почесний працівник фізичної культури і спорту України Олександр Філіп.

"Окрім того, Олександру Івановичу було вручено почесну відзнаку Української асоціації футболу.

Кошти, які є на рахунку Закарпатської асоціації футболу, у цей складний час спрямовуються на допомогу ветеранам та іншим групам населення, які цього потребують", - розповіли в УАФ.

Нагадаємо, загалом, до проекту "футбольної" підтримки ветеранів спорту та лікарів приєдналися понад десять регіонів.

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