Закарпатська асоціація футболу передала місцевим лікарням медикаменти та ЗІЗ
Київ • УНН
КИЇВ. 30 червня. УНН. Закарпатська асоціація футболу продовжує підтримувати заходи, спрямовані на подолання пандемії коронавірусу. Про це повідомляє Українська асоціація футболу, передає УНН.
Так, асоціація придбала й передала медикаменти і засоби індивідуального захисту у три основні медичні заклади області, які опікуються хворими на COVID-19. Мова про обласну клінічну інфекційну лікарню, обласний протитуберкульозний диспансер та обласну клінічну лікарню ім. Андрія Новака.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: УАФ удвічі збільшила допомогу регіональним футбольним асоціаціям
В УАФ нагадали, що нещодавно матеріальну допомогу від Федерації футболу Ужгорода отримав почесний працівник фізичної культури і спорту України Олександр Філіп.
"Окрім того, Олександру Івановичу було вручено почесну відзнаку Української асоціації футболу.
Кошти, які є на рахунку Закарпатської асоціації футболу, у цей складний час спрямовуються на допомогу ветеранам та іншим групам населення, які цього потребують", - розповіли в УАФ.
Нагадаємо, загалом, до проекту "футбольної" підтримки ветеранів спорту та лікарів приєдналися понад десять регіонів.