Загроза затоплення дороги: у ДСНС повідомили про підвищення води у річці
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. У Волинській області України очікується підвищення рівнів води у річці Стир, що може спровокувати затоплення доріг та господарських споруд. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані ДСНС України.
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“За даними УкрГідрометцентру, 27-29 березня при подальшому пiдвищеннi рiвнiв води в рiчцi Стир можливе досягнення вiдмiтки затоплення комунальної дороги та господарських споруд, подвiр’їв у Маневицькому районі Волинської областi”, — повідомили надзвичайники.
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Рiвень небезпеки позначено як “жовтий”.
Нагадаємо
За даними синоптиків, цими вихідними в Україні погода без опадів буде чергуватися з дощами. Температура повітря місцями може сягати 15 градусів тепла.