Загроза затоплення дороги: у ДСНС повідомили про підвищення води у річці

Цитата

“За даними УкрГідрометцентру, 27-29 березня при подальшому пiдвищеннi рiвнiв води в рiчцi Стир можливе досягнення вiдмiтки затоплення комунальної дороги та господарських споруд, подвiр’їв у Маневицькому районі Волинської областi”, — повідомили надзвичайники.

Деталі

Рiвень небезпеки позначено як “жовтий”.

Нагадаємо

За даними синоптиків, цими вихідними в Україні погода без опадів буде чергуватися з дощами. Температура повітря місцями може сягати 15 градусів тепла.