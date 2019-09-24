Загибель малюка в ліфті: суд призначив дату розгляду справи
Київ • УНН
КИЇВ. 24 вересня. УНН. Ковпаківський райсуд Сум сьогодні призначив до судового розгляду кримінальне провадження за фактом загибелі немовляти у несправному ліфті в одній з сумських багатоповерхівок. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу суду.
"За наслідками підготовчого судового засідання Ковпаківським районним судом міста Суми на 14:00 2 жовтня 2019 року призначено до судового розгляду кримінальне провадження за фактом загибелі немовляти у несправному ліфті…", - йдеться в повідомленні.
Також в підготовчому судовому засіданні розглянуто ряд клопотань, поданих стороною захисту.
"Судом відмовлено у задоволенні клопотання про повернення прокурору обвинувального акту та у задоволенні клопотання про повернення потерпілим по справі цивільного позову. Частково задоволено клопотання одного з адвокатів про виклик в судове засідання свідка сторони захисту, інші клопотання судом визнані як такі, що заявлені передчасно, оскільки розгляд справи по суті ще не розпочато", - зазначається в повідомленні.
Як повідомляв УНН, до суду скерували обвинувальний акт стосовно п’яти осіб за дії чи бездіяльність, через що у ліфті однієї з багатоповерхівок у Сумах загинув 2,5-місячний малюк.
Нагадаємо, трагедія сталася 2 січня у місті Суми по вул. Супруна, 32/1. За даними слідства, жінка разом зі свекром та малюком, який перебував у колясці, піднялися ліфтом на 9 поверх. Коли дорослі вийшли на площадку, коляску з малюком затисло дверима і ліфт почав опускатись донизу. Від отриманих травм малюк помер.