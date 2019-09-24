Гибель ребенка в лифте: суд назначил дату рассмотрения дела

"По результатам подготовительного судебного заседания ковпаковским районным судом города Сумы на 14:00 2 октября 2019 года назначено к судебному разбирательству уголовное производство по факту гибели младенца в неисправном лифте...", - говорится в сообщении.

Также в подготовительном судебном заседании рассмотрен ряд ходатайств, поданных стороной защиты.

"Судом отказано в удовлетворении ходатайства о возвращении прокурору обвинительного акта и в удовлетворении ходатайства о возвращении пострадавшим по делу гражданского иска. Частично удовлетворено ходатайство одного из адвокатов о вызове в судебное заседание свидетеля стороны защиты, другие ходатайства судом признаны как заявленные преждевременно, поскольку рассмотрение дела по существу еще не начато", - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНН, в суд направили обвинительное заключение в отношении пяти лиц за действия или бездействие, в результате чего в лифте одной из многоэтажек в Сумах погиб 2,5-месячный малыш.

Напомним, трагедия произошла 2 января в городе Сумы по ул. Супруна, 32/1. По данным следствия, женщина вместе со свекром и малышом, который находился в коляске, поднялись на лифте на 9 этаж. Когда взрослые вышли на площадку, коляску с малышом зажало дверью и лифт начал опускаться вниз. От полученных травм малыш скончался.