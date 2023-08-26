Загибель “Джуса” та ще двох пілотів в авіакатастрофі на Житомирщині: фахівці проведуть ретельну діагностику “чорних скриньок”
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. Фахівці будуть проводити діагностику “чорних скриньок” літаків L-39, зіткнення яких призвело до смерті трьох пілотів Повітряних Сил ЗСУ, передає УНН із посиланням на заяву Державного бюро розслідувань.
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У ДРБ повідомили, що під час розслідування особлива увага буде приділена вивченню технічного стану літаків та дотриманню правил підготовки до польотів. Також профільні фахівці проведуть ретельну діагностику “чорних ящиків” літаків.
Нагадаємо
Трагедія сталась 25 серпня. Під час виконання бойового завдання у небі поблизу Житомира зіткнулися два навчально-бойові літаки L-39. Загинули 3 пілоти Повітряних Сил ЗСУ. Серед загиблих також відомий український військовий льотчик з позивним “Джус”.