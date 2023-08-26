Загибель “Джуса” та ще двох пілотів в авіакатастрофі на Житомирщині: фахівці проведуть ретельну діагностику “чорних скриньок”

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У ДРБ повідомили, що під час розслідування особлива увага буде приділена вивченню технічного стану літаків та дотриманню правил підготовки до польотів. Також профільні фахівці проведуть ретельну діагностику “чорних ящиків” літаків.

Нагадаємо

Трагедія сталась 25 серпня. Під час виконання бойового завдання у небі поблизу Житомира зіткнулися два навчально-бойові літаки L-39. Загинули 3 пілоти Повітряних Сил ЗСУ. Серед загиблих також відомий український військовий льотчик з позивним “Джус”.