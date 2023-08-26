Гибель "Джуса" и еще двух пилотов в авиакатастрофе на Житомирщине: специалисты проведут тщательную диагностику "черных ящиков"

Детали

В ГРБ сообщили, что в ходе расследования особое внимание будет уделено изучению технического состояния самолетов и соблюдению правил подготовки к полетам. Также профильные специалисты проведут тщательную диагностику “черных ящиков” самолетов.

Напомним

Трагедия произошла 25 августа. Во время выполнения боевого задания в небе вблизи Житомира столкнулись два учебно-боевых самолёта L-39. Погибли 3 пилота Воздушных Сил ВСУ. Среди погибших также известный украинский военный лётчик с позывным “Джус”.