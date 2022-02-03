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Шахед-136

Загальна кількість випадків COVID у Франції зросла до понад 20 мільйонів

Загальна кількість випадків COVID у Франції зросла до понад 20 мільйонів

Київ • УНН

 • 17727 перегляди

КИЇВ. 4 лютого. УНН. Загальна кількість підтверджених випадків COVID-19 у Франції з початку пандемії перевищила 20 мільйонів, свідчать дані міністерства охорони здоров’я, інформує УНН.

Деталі

Міністерство охорони здоров'я зареєструвало 274 352 нових випадки зараження в четвер, що збільшило загальну кількість до 20,15 мільйона. Загальна кількість загиблих становить майже 132 тис.

Міністерство охорони здоров’я не оприлюднювало загальну кількість заражених з середини січня, коли вона становила трохи більше 14 мільйонів. З тих пір середня кількість нових випадків зараження за сім днів становить понад 300 000 на день, що додає близько мільйона нових випадків кожні три дні.

Перші кілька випадків зараження у Франції були зафіксовані наприкінці січня 2020 року. Середня кількість нових випадків за сім днів рідко перевищувала 30 000 на день протягом 2020 та 2021 років.

Але поява варіанту Omicron наприкінці 2021 року підвищила середню кількість нових випадків за сім днів до понад 100 000 на день відразу після Різдва, а загальна кількість випадків перевищила 10 мільйонів випадків на 1 січня 2022 року.

Оскільки рівень зараження прискорився, 25 січня середнє число нових випадків за сім днів зросло до рекордного рівня – понад 366 000 на день.

Відтоді зростання сповільнилося, і тепер середній показник впав до трохи менше 300 000, але Франція зафіксувала майже 10 мільйонів нових випадків у січні.

Раніше цього тижня міністр охорони здоров'я Олів'є Веран заявив, що нинішня хвиля, схоже, досягла свого піку.

Близько 54 мільйонів із понад 67 мільйонів громадян Франції зараз отримали принаймні одну дозу вакцини.

У міністерстві не уточнюють, скільки випадків подвійного або потрійного зараження може бути включено до його списку випадків.

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