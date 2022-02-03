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Общее число случаев COVID во Франции выросло до более 20 миллионов

Общее число случаев COVID во Франции выросло до более 20 миллионов

Киев • УНН

 • 17725 просмотра

КИЕВ. 4 февраля. УНН. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 во Франции с начала пандемии превысило 20 миллионов, свидетельствуют данные министерства здравоохранения, информирует УНН.

Детали

Министерство здравоохранения зарегистрировало 274 352 новых случая заражения в четверг, что увеличило общее количество до 20,15 миллиона. Общее число погибших составляет почти 132 тыс.

Министерство здравоохранения не обнародовало общее количество зараженных с середины января, когда оно составляло чуть более 14 миллионов. С тех пор среднее число новых случаев заражения за семь дней составляет более 300 000 в день, что добавляет около миллиона новых случаев каждые три дня.

Первые несколько случаев заражения во Франции были зафиксированы в конце января 2020 года. Среднее количество новых случаев за семь дней редко превышало 30 000 в день в течение 2020 и 2021 годов.

Но появление варианта Omicron в конце 2021 года повысило среднее количество новых случаев за семь дней до более 100 000 в день сразу после Рождества, а общее количество случаев превысило 10 миллионов случаев на 1 января 2022 года.

Поскольку уровень заражения ускорился, 25 января среднее число новых случаев за семь дней выросло до рекордного уровня - более 366 000 в день.

С тех пор рост замедлился, и теперь средний показатель упал до чуть менее 300 000, но Франция зафиксировала почти 10 миллионов новых случаев в январе.

Ранее на этой неделе министр здравоохранения Оливье Веран заявил, что нынешняя волна, похоже, достигла своего пика.

Около 54 миллионов из более чем 67 миллионов граждан Франции теперь получили по крайней мере одну дозу вакцины.

В министерстве не уточняют, сколько случаев двойного или тройного заражения может быть включено в его список случаев.

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