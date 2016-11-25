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Загадкова професія актора-лялькаря - спецпроект УНН

Київ • УНН

 • 36280 перегляди

КИЇВ. 25 листопада. УНН. Дорослі – але в душі все одно діти. Так називають себе актори театру ляльок. Бути справжнім чарівником та дарувати гарний настрій дорослим і малим – це саме їх покликання. Про тонкощі та закулісся професії лялькар - у новому випуску спецпроекту УНН.

Загадкова професія актора-лялькаря - спецпроект УНН

Володимир Маленський, провідний майстер сцени театру ляльок, актор-лялькар, з досвідом роботи майже 60 років, розповів, що любов до ляльок у нього з дитинства. Тому не було жодних сумнівів, якій справі присвятить життя.

"В професії я давно, майже 60 років. Мої ровесники свого часу бігали на подвір’ї та грали у футбол, а для мене було цікавим щось змайструвати своїми руками. Бажання постійно створювати щось цікаве та незвичайне власноруч перетворилося в бажання стати лялькарем. Тим паче, тільки у нашій професії можна бути чарівником, який надає життя нерухомим лялькам", - розповів лялькар.

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Як зазначив Володимир Петрович, найголовніше в професії лялькар - це універсальність та майстерне володіння лялькою. Завдяки багатьом тонкощам створюється магія вистави.

"Аби стати актором театру ляльок, людина повинна мати вокальні і хореографічні дані. Адже багато режисерів у своїх виставах намагаються максимально задіяти всі вміння актора, для яскравого наповнення матеріалу. Найголовніше - це коли актор при всій своїй універсальності мистецтва, вміє в першу чергу майстерно працювати з лялькою. Відбуваються чари, коли актор надає життя ляльці в запропонованих обставинах, і вона змушує глядача повністю забути, що за нею стоїть актор", - розповів майстер.

Також він додав, що кожен лялькар повинен працювати з різноманітними системами ляльок.

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"Театральні ляльки бувають різних систем, починаючи з найпростіших - рукавичок, які ще називають "петрушковими". Цю систему надягають на руку, де вказівний палець керує головою, а великий палець та мізинець керують руками ляльки. Також є системи штокова та тростинова. Ця система вважається витонченою, адже найбільш близька до людської пластики та анатомії. Працює за рахунок механізму "гапіт", який повертає голову ляльки в різні боки, а тростинки керують руками. У механізованих ляльках вже можна керувати не лише руками та головою, а й відкривати очі, ротик, рухати вушками або хвостиком, якщо це тваринка. Це додає додаткового забарвлення. Справжня маріонетка вважається та, у якої лялька знаходиться на довгих ниточках, і актор знаходиться над сценою та вправно нею керує", - пояснив В.Маленський.

Також лялькар розповів, як готується до роботи з лялькою перед виставою.

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"Перед тим, як має починатись вистава, актор обов’язково розігріває голосові зв’язки, робить артикуляційну гімнастику, невеличку зарядку рук та тіла. Адже під час вистави ти постійно тримаєш ляльку в певному положенні, не звичному для повсякденного життя, тому після роботи тіло, а особливо руки, можуть боліти. І як закон для актора театру ляльок – це перевірка свого реквізиту. Це для того, аби під час вистави не відбулось усіляких неприємних моментів, і щоб магія казки та ляльок не порушувалась. Тому актори перевіряють всі механізми, реквізит, костюми", - зазначив Володимир Маленський.

І як підсумував В.Маленський, найголовніше для лялькаря - це очікування глядачів на магію та чари вистави.

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