Загадочная профессия актера театра кукол - спецпроект УНН

Владимир Маленский, ведущий мастер сцены театра кукол, актер кукольник, с опытом работы около 60 лет, рассказал, что любовь к куклам у него с детства. Поэтому не было никаких сомнений, какому делу посвятит жизнь.

"В профессии я давно, почти 60 лет. Мои ровесники в свое время бегали во дворе и играли в футбол, а для меня было интересным что-то смастерить своими руками. Желание постоянно создавать что-то интересное и необычное своими руками превратилось в желание стать кукловодом. Тем более, только в нашей профессии можно быть волшебником, который дает жизнь недвижимым куклам", - рассказал В.Маленский.

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Как отметил Владимир Петрович, самое главное в профессии кукловод - это универсальность и мастерское владение куклой. Благодаря многим тонкостям создается магия представления.

"Чтобы стать актером театра кукол, человек должен иметь вокальные и хореографические данные. Ведь многие режиссеры в своих спектаклях пытаются максимально задействовать все умение актера, для яркого наполнения материала. Самое главное - это когда актер при всей своей универсальности искусства, умеет в первую очередь искусно работать с куклой. Происходят чары, когда актер дает жизнь кукле в предлагаемых обстоятельствах, и она заставляет зрителя полностью забыть, что за ней стоит актер", - рассказал мастер.

Также он добавил, что каждый кукловод должен работать с различными системами кукол.

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"Театральные куклы бывают разных систем, начиная с самых простых - перчаток, которые еще называют "ветрушковыми". Эту систему надевают на руку, где указательный палец управляет головой, а большой палец и мизинец руководят руками куклы. Также есть системы штоковая и тростиновая. Эта система считается утонченной, ведь наиболее близка к человеческой пластике и анатомии. Работает за счет механизма "гапит", который поворачивает голову куклы в разные стороны, а трости управляют руками. У механизированных куклах уже можно управлять не только руками и головой, но и открывать глаза, ротик, двигать ушками или хвостиком, если это животное. Это добавляет дополнительных красок. Настоящая марионетка считается та, в которой кукла находится на длинных ниточках, и актер находится над сценой и умело ею руководит", - пояснил В.Маленский.

Также кукловод рассказал, как готовится к работе с куклой перед спектаклем.

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"Перед тем, как должно начинаться представление, актер обязательно разогревает голосовые связки, делает артикуляционную гимнастику, небольшую зарядку рук и тела. Ведь во время представления ты постоянно держишь куклу в определенном положении, не привычном для повседневной жизни, поэтому после работы тело, особенно руки, могут болеть. И как закон для актера театра кукол - это проверка своего реквизита. Это для того, чтобы во время спектакля не произошло всевозможных неприятных моментов, и чтобы магия сказки и кукол не нарушалась. Поэтому актеры проверяют все механизмы, реквизит, костюмы", - отметил Владимир Маленский.

И как подытожил В.Маленский, самое главное для кукловода - это ожидание зрителей на магию и волшебство представления.