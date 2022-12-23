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"Забув" задекларувати орендовану квартиру на столичному Печерську: справу "слуги" Пашковського передали до суду

"Забув" задекларувати орендовану квартиру на столичному Печерську: справу "слуги" Пашковського передали до суду

Київ • УНН

 • 527657 перегляди

КИЇВ. 23 грудня. УНН. Справу нардепа від фракції "Слуга народу" Максима Пашковського, який "забув" задекларувати орендовану квартиру на столичному Печерську, передади до суду, передає УНН із посиланням на НАБУ.

Цитата

"... скерували до суду справу за обвинуваченням народного депутата України IX скликання у внесенні недостовірних даних до е-декларації за 2020 рік. Дії особи кваліфікували за ч. 1 ст. 366-2 Кримінального кодексу України (в редакції Закону України від 04.12.2020 № 1074-ІХ)", - йдеться у повідомленні НАБУ.

Деталі

Слідство встановило, що народний обранець був зобов'язаний, але не вніс до декларації за 2020 рік відомості про житло на Печерську (центральний район Києва), яким користувався на підставі договору оренди. Вартість цієї нерухомості становить понад 1,9 млн грн.

Розслідування зазначених фактів розпочато на підставі висновку НАЗК. На початку грудня 2022 року НАБУ і САП повідомили нардепу про підозру.

Як раніше повідомляв УНН, мова про нардепа від фракції "Слуга народу" Максима Пашковського.

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