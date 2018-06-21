Забув витягнути пістолет: стали відомі обставини вибуху на заправці під Києвом
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. Пожежа на автозаправній станції у селі Мрія Київської області сталася через те, що водій, який прибув на заправку, забув вийняти пістолет із бензобаку автомобіля та почав рух. Про це УНН повідомили у відділ комунікації ГУНП у Київській області.
"Водій приїхав на АЗС, вставив шланг у бензобак автівки, а потім, забувши витягнути пістолет із бензобаку, рушив. У результаті сталося загоряння, вогонь перекинувся на обладнання. Водій з місця події не тікав. Його опитали та відпустили. Умислу в нього не було", - йдеться в повідомленні.
Зазначено, що під час інциденту чоловік був тверезий. За фактом цієї події кримінальне провадження не відкривали.
Нагадаємо, у селі Мрія Київської області стався вибух на АЗК.