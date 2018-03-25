Забули про "літній час": бойовики почали пропускати через КПВВ на годину пізніше

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Київ • УНН

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КИЇВ. 25 березня. УНН. Найманці псевдореспублік почали пропускні операції на лінії розмежування на годину пізніше, не змінивши графік своєї роботи. Про це УНН повідомили у прес-службі ДПСУ.

"На лінії розмежування в межах Донецької та Луганської областей підрозділи Держприкордонслужби вчасно розпочали роботу щодо пропуску осіб та транспортних засобів в контрольних пунктах в'їзду-виїзду. Але прикордонникам стало відомо від подорожуючих, що найманці псевдореспублік графік своєї роботи не змінили та почали пропускні операції на годину пізніше", - повідомили прикордонники.

У ДПСУ також відзначили, що на даний час накопичень транспортних засобів перед КПВВ вдалось уникнути, скоріш за все, через те, що сьогодні вихідний день.

Разом з цим Держприкордонслужба просить врахувати громадян цю інформацію для планування поїздок, тому що такі ж саме труднощі можуть виникнути ввечері перед закриттям КПВВ, а особливо з початком нового робочого тижня.

"Держприкордонслужба буде відслідковувати ситуацію та обов'язково повідомляти громадськість на своїх інформаційних ресурсах", - повідомили у прес-службі.

Нагадаємо, Україна перейшла на літній час. Стрілки годинника були переведені на годину вперед о 3:00 неділі, 25 березня.

Як повідомляв УНН, ранком 25 березня у контрольних пунктах в’їзду-виїзду, що на лінії розмежування в районі проведення операції Об’єднаних сил, сьогодні вранці на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів: “Майорське” — 10/40; “Мар’їнка” — 0/40; “Новотроїцьке” — 0/40; “Гнутове” — 30/20.

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