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Заборгували зарплату: чоловік погрожував зістрибнути з 30-метрової висоти у Сумах

Київ • УНН

 • 9614 перегляди

КИЇВ. 18 квітня. УНН. Працівник одного з підприємств у Сумах заліз на трубу котельні Північного промвузла та погрожував зістрибнути з висоти 30-метрів, якщо йому не виплатять заборгованість по заробітній платі. Про це повідомив відділ комунікації поліції Сумської області, передає УНН.

Заборгували зарплату: чоловік погрожував зістрибнути з 30-метрової висоти у Сумах

"Повідомлення про потенційного самогубцю надійшло на лінію "102" від пересічних громадян", – йдеться в повідомленні.

З'ясувалося, що 34-річний чоловік, який заліз на трубу котельні Північного промвузла, є працівником одного з місцевих підприємств.

"Він погрожував зістрибнути з висоти 30-метрів, якщо йому не виплатять заборгованість по заробітній платі", – зазначили в поліції.

Правоохоронці вмовили чоловіка спуститися на землю та повернутися до родини.

Даний факт в поліції зареєстрували, проводять перевірку всіх обставин події.

Нагадаємо, співробітник СБУ потрапив до лікарні після спроби самогубства.

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