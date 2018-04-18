Заборгували зарплату: чоловік погрожував зістрибнути з 30-метрової висоти у Сумах
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. Працівник одного з підприємств у Сумах заліз на трубу котельні Північного промвузла та погрожував зістрибнути з висоти 30-метрів, якщо йому не виплатять заборгованість по заробітній платі. Про це повідомив відділ комунікації поліції Сумської області, передає УНН.
"Повідомлення про потенційного самогубцю надійшло на лінію "102" від пересічних громадян", – йдеться в повідомленні.
З'ясувалося, що 34-річний чоловік, який заліз на трубу котельні Північного промвузла, є працівником одного з місцевих підприємств.
"Він погрожував зістрибнути з висоти 30-метрів, якщо йому не виплатять заборгованість по заробітній платі", – зазначили в поліції.
Правоохоронці вмовили чоловіка спуститися на землю та повернутися до родини.
Даний факт в поліції зареєстрували, проводять перевірку всіх обставин події.
Нагадаємо, співробітник СБУ потрапив до лікарні після спроби самогубства.