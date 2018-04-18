Задолжали зарплату: мужчина угрожал спрыгнуть с 30-метровой высоты в Сумах

"Сообщение о потенциальном самоубийце поступило на линию "102" от рядовых граждан", - говорится в сообщении.

Выяснилось, что 34-летний мужчина, который залез на трубу котельной Северного промузла, является сотрудником одного из местных предприятий.

"Он угрожал спрыгнуть с высоты 30-метров, если ему не выплатят задолженность по заработной плате", - отметили в полиции.

Правоохранители уговорили мужчину спуститься на землю и вернуться к семье.

Данный факт в полиции зарегистрировали, проводят проверку всех обстоятельств происшествия.

Напомним, сотрудник СБУ попал в больницу после попытки самоубийства.