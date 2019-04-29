Заарештовані екс-лідери Каталонії пройшли в іспанський парламент
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. На дострокових парламентських виборах в Іспанії здобули перемогу п'ять заарештованих лідерів руху за незалежність Каталонії. Зокрема, депутатський мандат отримав і колишній заступник глави Каталонії Оріел Жункерас, повідомляється в понеділок, 29 квітня, на сайті партії "Ліві республіканці Каталонії" (ERC), від якої він висувався в Конгрес депутатів - нижню палату іспанського парламенту. Про це повідомляє УНН із посиланням на DW.
Крім Жункераса, депутатський мандат до Сенату — верхньої палати іспанського парламенту отримав колишній міністр закордонних справ Каталонії Рауль Ромева, який також висувався від ERC.
Крім того, депутатські мандати отримали Жорді Турулл, Жорді Санчес і та Жозеп Рулл, що висувалися від сепаратистського блоку “Разом за Каталонію”, очолюваного екс-главою Каталонії Карлесом Пучдемоном.
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У Мадриді Жункерас і інші лідери каталонських лідери звинувачуються в організації нелегального референдуму за незалежність Каталонії в 2017 році, після проведення якого Пучдемон оголосив незалежність Каталонії. Головному обвинуваченому Жункерасу загрожує позбавлення волі на строк до 25 років за звинуваченням у заколоті і нецільовій розтраті бюджетних коштів. Він звинувачує суд в упередженості і називає процес політичним. Всього в мадридському процесі звинувачуються дванадцять каталонців. Карлес Пучдемон ховається в Бельгії.
Як повідомляв УНН, на відбувшихся 28 квітня в Іспанії парламентських виборах, згідно з попередніми даними, найбільше голосів набрала правляча раніше Іспанська соціалістична робоча партія (ІСРП), отримавши 123 з 350 депутатських місць в парламенті. Це, однак, недостатньо, щоб лідер соціалістів Педро Санчес, головний кандидат в прем’єр-міністри Іспанії, міг сформувати уряд без створення партійної коаліції.