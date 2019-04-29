Заарештовані екс-лідери Каталонії пройшли в іспанський парламент

КИЇВ. 29 квітня. УНН. На дострокових парламентських виборах в Іспанії здобули перемогу п'ять заарештованих лідерів руху за незалежність Каталонії. Зокрема, депутатський мандат отримав і колишній заступник глави Каталонії Оріел Жункерас, повідомляється в понеділок, 29 квітня, на сайті партії "Ліві республіканці Каталонії" (ERC), від якої він висувався в Конгрес депутатів - нижню палату іспанського парламенту. Про це повідомляє УНН із посиланням на DW.