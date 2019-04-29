Заарештовані екс-лідери Каталонії пройшли в іспанський парламент

ukru
22 березня, 17:51 • 93165 перегляди

Підготувалися до зустрічі в Саудівській Аравії: Зеленський провів засідання військового кабінету в Харкові

22 березня, 16:18 • 132323 перегляди

Без зустрічей віч-на-віч: ЗМІ дізналися, як пройдуть "непрямі переговори" України та рф

22 березня, 15:05 • 108835 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

22 березня, 14:14 • 108430 перегляди

Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

22 березня, 11:43 • 100462 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

22 березня, 04:30 • 103506 перегляди

Всесвітній день водних ресурсів, День таксиста, Всесвітній день математики: які свята сьогодні відзначають у світі

21 березня, 18:19 • 152733 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 168471 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 155135 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 251225 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+12°
5 м/с
36 %
757 мм
Мінлива хмарність, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Роковини теракту в "Крокус Сіті Холл": російське слідство визнало, що Україна не причетна

Роковини теракту в "Крокус Сіті Холл": російське слідство визнало, що Україна не причетна

23 березня, 03:11 • 48028 перегляди
Угорщина блокуватиме вступ України до ЄС, поки не буде повернуто права угорської громади на Закарпатті - Сійярто

Угорщина блокуватиме вступ України до ЄС, поки не буде повернуто права угорської громади на Закарпатті - Сійярто

23 березня, 03:29 • 78327 перегляди
Шквальний вітер та похолодання: яким областям не пощастить з погодою сьогодні

Шквальний вітер та похолодання: яким областям не пощастить з погодою сьогодні

23 березня, 04:43 • 34357 перегляди
В IT-системі "Укрзалізниці" технічний збій: онлайн-сервіси не працюють

В IT-системі "Укрзалізниці" технічний збій: онлайн-сервіси не працюють

06:56 • 43083 перегляди
У Києві збільшилась кількість постраждалих від атаки російських дронів

У Києві збільшилась кількість постраждалих від атаки російських дронів

08:31 • 29869 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 167610 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 251225 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 213484 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 198161 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 164627 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 63195 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

22 березня, 13:21 • 59319 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 74383 перегляди
Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

22 березня, 09:57 • 55975 перегляди
Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

22 березня, 09:42 • 86085 перегляди
Актуальне
Заарештовані екс-лідери Каталонії пройшли в іспанський парламент

Заарештовані екс-лідери Каталонії пройшли в іспанський парламент

Київ • УНН

 • 13062 перегляди

КИЇВ. 29 квітня. УНН. На дострокових парламентських виборах в Іспанії здобули перемогу п'ять заарештованих лідерів руху за незалежність Каталонії. Зокрема, депутатський мандат отримав і колишній заступник глави Каталонії Оріел Жункерас, повідомляється в понеділок, 29 квітня, на сайті партії "Ліві республіканці Каталонії" (ERC), від якої він висувався в Конгрес депутатів - нижню палату іспанського парламенту. Про це повідомляє УНН із посиланням на DW.

Крім Жункераса, депутатський мандат до Сенату — верхньої палати іспанського парламенту отримав колишній міністр закордонних справ Каталонії Рауль Ромева, який також висувався від ERC.

Крім того, депутатські мандати отримали Жорді Турулл, Жорді Санчес і та Жозеп Рулл, що висувалися від сепаратистського блоку “Разом за Каталонію”, очолюваного екс-главою Каталонії Карлесом Пучдемоном.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Екс-президент Каталонії Пучдемон балотується до Європарламенту

У Мадриді Жункерас і інші лідери каталонських лідери звинувачуються в організації нелегального референдуму за незалежність Каталонії в 2017 році, після проведення якого Пучдемон оголосив незалежність Каталонії. Головному обвинуваченому Жункерасу загрожує позбавлення волі на строк до 25 років за звинуваченням у заколоті і нецільовій розтраті бюджетних коштів. Він звинувачує суд в упередженості і називає процес політичним. Всього в мадридському процесі звинувачуються дванадцять каталонців. Карлес Пучдемон ховається в Бельгії.

Як повідомляв УНН, на відбувшихся 28 квітня в Іспанії парламентських виборах, згідно з попередніми даними, найбільше голосів набрала правляча раніше Іспанська соціалістична робоча партія (ІСРП), отримавши 123 з 350 депутатських місць в парламенті. Це, однак, недостатньо, щоб лідер соціалістів Педро Санчес, головний кандидат в прем’єр-міністри Іспанії, міг сформувати уряд без створення партійної коаліції.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ПолітикаНовини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$72.17
Bitcoin
$84,681.70
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,021.40
Ethereum
$2,007.99