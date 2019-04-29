Арестованные экс-лидеры Каталонии прошли в испанский парламент

Кроме Жункераса, депутатский мандат в Сенат - верхнюю палату испанского парламента получил бывший министр иностранных дел Каталонии Рауль Ромева, который также выдвигался от ERC.

Кроме того, депутатские мандаты получили Жорди Турулл, Жорди Санчес и и Хосеп Рулл, что выдвигались от сепаратистского блока "Вместе за Каталонию", возглавляемого экс-главой Каталонии Карлесом Пучдемоном.

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В Мадриде Жункерас и другие лидеры каталонских лидеры обвиняются в организации нелегального референдума за независимость Каталонии в 2017 году, после проведения которого Пучдемон объявил независимость Каталонии. Главному обвиняемому Жункерасу грозит лишение свободы на срок до 25 лет по обвинению в мятеже и нецелевой растрате бюджетных средств. Он обвиняет суд в предвзятости и называет процесс политическим. Всего в мадридском процессе обвиняются двенадцать каталонцев. Карлес Пучдемон скрывается в Бельгии.

Как сообщал УНН, на состоявшихся 28 апреля в Испании парламентских выборах, согласно предварительным данным, больше всего голосов набрала правящая ранее Испанская социалистическая рабочая партия (ИСРП), получив 123 из 350 депутатских мест в парламенте. Это, однако, недостаточно, чтобы лидер социалистов Педро Санчес, главный кандидат в премьер-министры Испании, мог сформировать правительство без создания партийной коалиции.