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За звʼязки з рф: АМКУ оштрафував на 80 млн грн виробника чаїв Greenfield та Tess

За звʼязки з рф: АМКУ оштрафував на 80 млн грн виробника чаїв Greenfield та Tess

Київ • УНН

 • 349386 перегляди

КИЇВ. 22 грудня. УНН. Антимонопольний комітет України оштрафував ТОВ "ОРІМІ УКРАЇНА" - виробника чаїв Greenfield та Tess - на 80 000 000 грн за спробу приховати зв'язки з рф, передає УНН із посиланням на повідомлення АМКУ. 

Цитата

“Антимонопольний комітет України за результатами розгляду справи оштрафував ТОВ „ОРІМІ УКРАЇНА“ (наразі змінило юридичне найменування на ТОВ „ТС ТРЕЙД“) на 80 000 000 грн ... Мова йде про повідомлення неповних відомостей про непов’язаність кінцевого бенефіціарного власника компанії з російською федерацією”, — йдеться у повдіомленні.

Деталі

За даними АМКУ, ТОВ “ОРІМІ УКРАЇНА” є виробником чаю і натуральної кави. Його продукція випускається під такими зареєстрованими і Україні торговельними марками, як “Greenfield”, “TESS”, “Принцеса Гіта”, “Принцеса Канді”, “Принцеса Нурі” та “Принцеса Ява”, “Jardin”, “Piazza del Caffe” та “Жокей”.

Справу проти компанії АМКУ розпочав за заявою рітейлера — ТОВ “ВОСТОРГ”. У ній повідомлялося, що ТОВ “ОРІМІ УКРАЇНА” розіслало торгівельним мережам та дистриб’юторам України електронного листа з заявою про те, що його кінцеві бенефіціарні власники, зокрема і мажоритарний бенефіціарний власник корпоративних прав в статутному капіталі — Вероніка Касьяненко, не пов’язані з російською федерацією.

Також у листі наголошувалося, що Вероніка Касьяненко є громадянкою Сполученого Королівства Великобританії та Північної Ірландії останні 10 років та “є міжнародним незалежним приватним інвестором, активно інвестує в акції та облігації публічних компаній у всьому світі ... та не інвестує в росію, не є акціонером будь-яких компаній росії, не веде бізнес у росії”.

Заявник до АМКУ ж наголошував, що ТОВ “ОРІМІ УКРАЇНА” може бути пов’язане з російською компанією “Орими Трэйд”, власниками якої є російські підприємці Сергій Касьяненко та Олександр Євневич.

У листі-відповіді, надісланому на вимогу Комітету щодо надання інформації, ТОВ “ОРІМІ УКРАЇНА” зазначило, що не володіє інформацією про зв’язки Вероніки Касьяненко з Сергієм Касьяненком.

Водночас завдяки інформації, отриманій від Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України та від торговельних мереж й конкурентів відповідача, Комітетом було встановлено факт наявності родинних зав’язків між Веронікою Касьяненко (бенефіціаром ТОВ “Орімі Україна”) та Сергієм Касьяненком (одним з власників російської компанії “Орими Трейд”).

"Поширення ТОВ “Орімі Україна” у листах неповної інформації про своїх власників з росії, зокрема, заперечення факту їх прямого відношення до країни-агресора може вплинути на наміри торговельних мереж та дистриб’юторів щодо співпраці з відповідачем та реалізації його товарів, а також — на бажання українських споживачів купувати товари зазначених торгових марок. Такі дії є порушенням законодавства про захист від недобросовісної конкуренції. За що на відповідача було накладено штраф", - резюмували в АМКУ.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Ухилення від податків та зв’язки з рф: БЕБ арештувало майно компанії на 50 млн грн

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