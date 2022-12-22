За связи с рф: АМКУ оштрафовал на 80 млн грн производителя чаев Greenfield и Tess

ukru
Эксклюзив
16:00 • 64482 просмотра

Тренды весны 2025: люкс-спорт, лен, шифон и объемные аксессуары

14:57 • 125805 просмотра

Официально: ЕС продлил санкции против рф еще на полгода, но не возобновил 4 человек в списке

14:16 • 131170 просмотра

В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

13:40 • 109101 просмотра

Трамп после переговоров с путиным: "есть очень хороший шанс" для завершения войны

Эксклюзив
14 марта, 13:04 • 103365 просмотра

Неделя борьбы с глаукомой: офтальмолог рассказал, как защитить свое зрение

Эксклюзив
14 марта, 12:17 • 89472 просмотра

Сомнолог рассказала, как улучшить сон, и что не желательно делать перед ним

14 марта, 10:03 • 110894 просмотра

Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

14 марта, 08:24 • 136074 просмотра

В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

Эксклюзив
14 марта, 06:00 • 122980 просмотра

Весенняя хандра: психологиня раскрыла причины и эффективные способы борьбы

13 марта, 19:26 • 136717 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 115912 просмотра
Демченко объяснил российскую тактику на границе Сумщины

Демченко объяснил российскую тактику на границе Сумщины

14 марта, 10:55 • 33292 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 74649 просмотра
путин передал "дополнительные" сигналы Трампу о прекращении огня в Украине - СМИ

путин передал "дополнительные" сигналы Трампу о прекращении огня в Украине - СМИ

14 марта, 13:08 • 29878 просмотра
Завершение отопительного сезона в Украине: какая ситуация в регионах по состоянию на 14 марта

Завершение отопительного сезона в Украине: какая ситуация в регионах по состоянию на 14 марта

13:57 • 68081 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 227333 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 257888 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 196265 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 201693 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 237051 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 74649 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 115912 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 118723 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 126264 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 141403 просмотра
Актуальное
За связи с рф: АМКУ оштрафовал на 80 млн грн производителя чаев Greenfield и Tess

За связи с рф: АМКУ оштрафовал на 80 млн грн производителя чаев Greenfield и Tess

Киев • УНН

 • 349385 просмотра

КИЕВ. 22 декабря. УНН. Антимонопольный комитет Украины оштрафовал ООО "ОРИМИ УКРАИНА" – производителя чаев Greenfield и Tess – на 80 000 000 грн за попытку скрыть связи срф, передает УНН со ссылкой на сообщение АМКУ. 

Цитата

“Антимонопольный комитет Украины по результатам рассмотрения дела оштрафовал ООО „ОРИМИ УКРАИНА“ (в настоящее время изменило юридическое наименование на ООО „ТС ТРЕЙД“) на 80 000 000 грн ... Речь идет о сообщении неполных сведений о несвязанности конечного бенефициарного владельца компании с российской федерацией”, — говорится в в сообщении.

Детали

По данным АМКУ, ООО “ОРИМИ УКРАИНА” является производителем чая и натурального кофе. Его продукция выпускается под такими зарегистрированными и Украинами торговыми марками, как “Greenfield”, “TESS”, “Принцесса Гита”, “Принцесса Канди”, “Принцесса Нури” и “Принцесса Ява”, “Jardin”, “Piazza del Caffe” и “Жокей”.

Дело против компании АМКУ начал по заявлению ритейлера — ООО “ВОСТОРГ”. В ней сообщалось, что ООО “ОРИМИ УКРАИНА” разослало торговым сетям и дистрибьюторам Украины электронное письмо с заявлением о то, что его конечные бенефициарные владельцы, в том числе и мажоритарный бенефициарный владелец корпоративных прав в уставном капитале — Вероника Касьяненко, не связаны с русской федерацией.

Также в письме отмечалось, что Вероника Касьяненко является гражданкой Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии последние 10 лет и “является международным независимым частным инвестором, активно инвестирующим в акции и облигации публичных компаний в всем мире... и не инвестирует в россию, не является акционером любых компаний россии, не ведет бизнес в россии”.

Заявитель к АМКУ же отмечал, что ООО “ОРИМИ УКРАИНА” может быть связано с российской компанией “Орими Трэйд”, владельцами которой являются российские предприниматели Сергей Касьяненко и Александр Евневич.

В письме-ответе, направленном на требование Комитета по предоставлению информации, ООО “ОРИМИ УКРАИНА” отметило, что не владеет информацией о связи Вероники Касьяненко с Сергеем Касьяненко.

В то же время благодаря информации, полученной от Службы безопасности Украины, Службы внешней разведки Украины и от торговых сетей и конкурентов ответчика, Комитетом был установлен факт наличия семейных связей между Вероникой Касьяненко (бенефициаром ООО “Орими Украина”) и Сергеем Касьяненко (одним из владельцев российской компании “Орими Трейд”).

"Распространение ООО “Орими Украина” в письмах неполной информации о своих владельцах из россии, в частности, отрицание факта их прямого отношения к стране-агрессору может повлиять на намерения торговых сетей и дистрибьюторов по сотрудничеству с ответчиком и реализации его товаров, а также — на желание украинских потребителей покупать товары указанных торговых марок. Такие действия являются нарушением законодательства о защите от недобросовестной конкуренции. За что на ответчика был наложен штраф", - резюмировали в АМКУ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Уклонение от налогов и связи с рф: БЭБ арестовало имущество компании на 50 млн грн

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП

Обратиться по вопросам размещения рекламы