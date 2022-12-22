За связи с рф: АМКУ оштрафовал на 80 млн грн производителя чаев Greenfield и Tess

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“Антимонопольный комитет Украины по результатам рассмотрения дела оштрафовал ООО „ОРИМИ УКРАИНА“ (в настоящее время изменило юридическое наименование на ООО „ТС ТРЕЙД“) на 80 000 000 грн ... Речь идет о сообщении неполных сведений о несвязанности конечного бенефициарного владельца компании с российской федерацией”, — говорится в в сообщении.

Детали

По данным АМКУ, ООО “ОРИМИ УКРАИНА” является производителем чая и натурального кофе. Его продукция выпускается под такими зарегистрированными и Украинами торговыми марками, как “Greenfield”, “TESS”, “Принцесса Гита”, “Принцесса Канди”, “Принцесса Нури” и “Принцесса Ява”, “Jardin”, “Piazza del Caffe” и “Жокей”.

Дело против компании АМКУ начал по заявлению ритейлера — ООО “ВОСТОРГ”. В ней сообщалось, что ООО “ОРИМИ УКРАИНА” разослало торговым сетям и дистрибьюторам Украины электронное письмо с заявлением о то, что его конечные бенефициарные владельцы, в том числе и мажоритарный бенефициарный владелец корпоративных прав в уставном капитале — Вероника Касьяненко, не связаны с русской федерацией.

Также в письме отмечалось, что Вероника Касьяненко является гражданкой Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии последние 10 лет и “является международным независимым частным инвестором, активно инвестирующим в акции и облигации публичных компаний в всем мире... и не инвестирует в россию, не является акционером любых компаний россии, не ведет бизнес в россии”.

Заявитель к АМКУ же отмечал, что ООО “ОРИМИ УКРАИНА” может быть связано с российской компанией “Орими Трэйд”, владельцами которой являются российские предприниматели Сергей Касьяненко и Александр Евневич.

В письме-ответе, направленном на требование Комитета по предоставлению информации, ООО “ОРИМИ УКРАИНА” отметило, что не владеет информацией о связи Вероники Касьяненко с Сергеем Касьяненко.

В то же время благодаря информации, полученной от Службы безопасности Украины, Службы внешней разведки Украины и от торговых сетей и конкурентов ответчика, Комитетом был установлен факт наличия семейных связей между Вероникой Касьяненко (бенефициаром ООО “Орими Украина”) и Сергеем Касьяненко (одним из владельцев российской компании “Орими Трейд”).

"Распространение ООО “Орими Украина” в письмах неполной информации о своих владельцах из россии, в частности, отрицание факта их прямого отношения к стране-агрессору может повлиять на намерения торговых сетей и дистрибьюторов по сотрудничеству с ответчиком и реализации его товаров, а также — на желание украинских потребителей покупать товары указанных торговых марок. Такие действия являются нарушением законодательства о защите от недобросовестной конкуренции. За что на ответчика был наложен штраф", - резюмировали в АМКУ.

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