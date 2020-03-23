За вихідні у Києві сталося дев'ять ДТП з постраждалими
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Протягом 21-22 березня у столиці сталося 9 ДТП з постраждалими. Про це УНН повідомляє із посиланням на інформацію Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Києва.
Так, у суботу, 21 березня, сталося 5 таких ДТП, у них постраждали 5 осіб, четверо з яких були госпіталізовані.
22 березня медики виїздили на чотири ДТП з постраждалими, в яких травмувалися четверо осіб – троє були госпіталізовані. Одна людина загинула.
Всього протягом вихідних медики виїздили на 2078 екстрених виклики. Серед цих викликів бригади швидких надали допомогу 179 дорослим та 32 дітям, які отримали травми.
Нагадаємо, за даними патрульної поліції, у столиці за вихідні сталося близько 80 ДТП.