За выходные в Киеве произошло девять ДТП с пострадавшими
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. В течение 21-22 марта в столице произошло 9 ДТП с пострадавшими. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Киева.
Так, в субботу, 21 марта, произошло 5 таких ДТП, в них пострадали 5 человек, четверо из которых были госпитализированы.
22 марта медики выезжали на четыре ДТП с пострадавшими, в которых травмы получили четыре человека - трое были госпитализированы. Один человек погиб.
Всего за выходные медики выезжали на 2078 экстренных вызовов. Среди этих вызовов бригады скорой оказали помощь 179 взрослым и 32 детям, получившим травмы.
Напомним, по данным патрульной полиции, в столице за выходные произошло около 80 ДТП.