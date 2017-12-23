За вчорашній день від падіння бурульок у Києві постраждали 9 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 23 грудня. УНН. Протягом вчорашнього дня в Києві від падіння бурульок с дахів постраждали 9 людей, серед них одна дитина. Про це УНН повідомила радник директора Департаменту охорони здоров'я КМДА Наталія Вишневська.
“Дев’ять бурульок. Одна дитина — відправили в Охматдит, госпіталізували чи просто в травмпункт — не відомо”, — повідомила Н. Вишневська.
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При чому, за словами Н.Вишневської, всього з початку ускладнення погодних умов від падіння бурульок постраждали 12 осіб: дев’ятеро вчора, а ще троє в четвер.
Нагадаємо, брила льоду, яка зірвалася з Преображенської церкви у Львові, смертельно травмувала жінку.