За вчерашний день от падения сосулек в Киеве пострадали 9 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 23 декабря. УНН. В течение вчерашнего дня в Киеве от падения сосулек с крыш пострадали 9 человек, среди них один ребенок. Об этом УНН сообщила советник директора Департамента здравоохранения КГГА Наталья Вишневская.
“Девять сосулек. Один ребенок — отправили в Охматдит, госпитализировали или просто в травмпункт — неизвестно”, - сообщила Н. Вишневская.
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Причем, по словам Н.Вишневськои, всего с начала осложнения погодных условий от падения сосулек пострадали 12 человек: девять вчера, а еще трое в четверг.
Напомним, глыба льда, которая сорвалась с Преображенской церкви во Львове, смертельно травмировала женщину.