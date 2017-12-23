За вчерашний день от падения сосулек в Киеве пострадали 9 человек

“Девять сосулек. Один ребенок — отправили в Охматдит, госпитализировали или просто в травмпункт — неизвестно”, - сообщила Н. Вишневская.

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Причем, по словам Н.Вишневськои, всего с начала осложнения погодных условий от падения сосулек пострадали 12 человек: девять вчера, а еще трое в четверг.

Напомним, глыба льда, которая сорвалась с Преображенской церкви во Львове, смертельно травмировала женщину.