За тиждень патрульні зупинили понад 900 п’яних водіїв
Київ • УНН
КИЇВ. 20 травня. УНН. За минулий тиждень, з 13 до 19 травня, патрульні поліцейські склали 978 адмінпротоколів за керування транспортними засобами у стані сп’яніння. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані патрульної поліції України.
“978 адмінпротоколів склали за керування транспортними засобами у стані сп’яніння”, — йдеться в повідомленні.
Патрульні поліцейські винесли 36 629 постанов, 32 810 з яких — за порушення правил дорожнього руху.
Упродовж тижня патрульні опрацювали 45 597 викликів.
“581 особу затримали як підозрюваних у скоєнні правопорушень”, — додали у патрульній поліції.
Нагадаємо, за минулий тиждень, з 6 до 12 травня, патрульні поліцейські склали 826 адмінпротоколів за керування транспортними засобами у стані сп’яніння.
20 мая 2019 г.