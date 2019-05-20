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За тиждень патрульні зупинили понад 900 п’яних водіїв

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КИЇВ. 20 травня. УНН. За минулий тиждень, з 13 до 19 травня, патрульні поліцейські склали 978 адмінпротоколів за керування транспортними засобами у стані сп’яніння. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані патрульної поліції України.

“978 адмінпротоколів склали за керування транспортними засобами у стані сп’яніння”, — йдеться в повідомленні.

Патрульні поліцейські винесли 36 629 постанов, 32 810 з яких — за порушення правил дорожнього руху.

Упродовж тижня патрульні опрацювали 45 597 викликів.

“581 особу затримали як підозрюваних у скоєнні правопорушень”, — додали у патрульній поліції.

Нагадаємо, за минулий тиждень, з 6 до 12 травня, патрульні поліцейські склали 826 адмінпротоколів за керування транспортними засобами у стані сп’яніння.

pic.twitter.com/eq4Deko16Z

— Патрульна Поліція (@patrolpoliceua) 20 мая 2019 г.

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