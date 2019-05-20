За неделю патрульные остановили более 900 пьяных водителей
Киев • УНН
КИЕВ. 20 мая. УНН. За прошедшую неделю, с 13 по 19 мая, патрульные полицейские составили 978 админпротоколов за управление транспортными средствами в состоянии опьянения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные патрульной полиции Украины.
"978 админпротоколов составили за управление транспортными средствами в состоянии опьянения", - говорится в сообщении.
Патрульные полицейские вынесли 36 629 постановлений, 32 810 из которых - за нарушение правил дорожного движения.
В течение недели патрульные проработали 45 597 вызовов.
"581 человека задержали, как подозреваемых в совершении правонарушений", - добавили в патрульной полиции.
Напомним, за прошедшую неделю, с 6 по 12 мая, патрульные полицейские составили 826 админпротоколов за управление транспортными средствами в состоянии опьянения.
20 мая 2019 г.