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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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За тиждень на воді в Україні загинули 44 людини

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 серпня. УНН. Протягом минулого тижня - з 20 по 26 серпня - на водоймах загинули 44 людини. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДСНС України.

За тиждень на воді в Україні загинули 44 людини

"Протягом тижня на водних об’єктах загинуло 44 особи", - повідомили у відомстві.

Крім того, за минулий тиждень ліквідовано 3 тис. 8 пожеж, врятовано на пожежах 22 особи та не допущено знищення вогнем 679 будівель і 64 одиниці техніки.

"На пожежах загинула 21 особа, орієнтовні збитки, за оперативними даними, становлять 6 млн 927 тис. грн", - додали у ДСНС.

Нагадаємо, з початку літа по 16 серпня в Україні втопилися 53 дитини.

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