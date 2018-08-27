За тиждень на воді в Україні загинули 44 людини
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. Протягом минулого тижня - з 20 по 26 серпня - на водоймах загинули 44 людини. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДСНС України.
"Протягом тижня на водних об’єктах загинуло 44 особи", - повідомили у відомстві.
Крім того, за минулий тиждень ліквідовано 3 тис. 8 пожеж, врятовано на пожежах 22 особи та не допущено знищення вогнем 679 будівель і 64 одиниці техніки.
"На пожежах загинула 21 особа, орієнтовні збитки, за оперативними даними, становлять 6 млн 927 тис. грн", - додали у ДСНС.
Нагадаємо, з початку літа по 16 серпня в Україні втопилися 53 дитини.