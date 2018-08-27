За неделю на воде в Украине погибли 44 человека
Киев • УНН
КИЕВ. 27 августа. УНН. На прошлой неделе - с 20 по 26 августа - на водоемах погибли 44 человека. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
"В течение недели на водных объектах погибло 44 человека", - сообщили в ведомстве.
Кроме того, за прошедшую неделю ликвидировано 3 тыс. 8 пожаров, спасено на пожарах 22 человека и не допущено уничтожение огнем 679 зданий и 64 единицы техники.
"На пожарах погибли 21 человек, ориентировочные убытки, по оперативным данным, составляют 6 млн 927 тыс. грн", - добавили в ГСЧС.
Напомним, с начала лета по 16 августа в Украине утонули 53 ребенка.