За рік відмов українцям у в'їзді до ЄС побільшало на 55%

"За підсумками 2018 року це був найбільш проблемний кількісний показник. У 2018 році українці отримали 57 593 відмови у в’їзді на кордонах ЄС, це на 55% більше ніж минулого року (37 114), і стали лідерами за цим показником", - повідомили в організації.



Зазначається, що абсолютна більшість - 46 184 відмов, отримана на польській ділянці наземного кордону.



"Дві головні причини відмов це відсутність належної документації, що підтверджувала б мету візиту та умови перебування (22,7 тисячі відмов), і відсутність достатніх засобів для існування, тобто фінансового забезпечення (15,6 тисячі відмов)", - підкреслили у ГО.



Як повідомляв УНН, з початку дії безвізового режиму українці здійснили 42,6 млн поїздок до країн Євросоюзу.