За год количество отказов украинцам во въезде в ЕС увеличилось на 55%
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июня. УНН. По итогам 2018 года украинцы получили более 57 000 отказа во въезде на границах Евросоюзу. Об этом сообщили в пресс-службе ОО "Европа без барьеров", передает УНН.
"По итогам 2018 года это был самый проблемный количественный показатель. В 2018 году украинцы получили 57 593 отказа во въезде на границах ЕС, это на 55% больше чем в прошлом году (37 114), и стали лидерами по этому показателю", - сообщили в организации.
Отмечается, что абсолютное большинство - 46 184 отказов, полученное на польском участке сухопутной границы.
"Две основные причины отказов это отсутствие надлежащей документации, подтверждающей бы цель визита и условия пребывания (22,7 тысячи отказов), и отсутствие достаточных средств к существованию, то есть финансового обеспечения (15,6 тысячи отказов)", - подчеркнули в ГО.
Как сообщал УНН, с начала действия безвизового режима украинцы осуществили 42600000 поездок в страны Евросоюза.