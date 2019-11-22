За рік індекс будівельної продукції в Україні зріс на 15%
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. Виробництво будівельної продукції протягом жовтня поточного року до жовтня минулого зросло майже на 15%. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію Державної служби статистики.
У жовтні поточного року проти жовтня 2018 р. індекс будівельної продукції, скоригований на ефект календарних днів, становив 114,9%.
У січні–жовтні 2019 р. порівняно із січнем–жовтнем 2018 р. індекс будівельної продукції склав 120,8%.
Нагадаємо, найбільший столичний забудовник "Київміськбуд" повідомив, що наразі на стадії будівництва перебувають близько 70 будинків.
"Пусковою програмою на цей рік плануємо введення в експлуатацію в Києві близько 500 тис. кв. метрів. Це 23 будинки на 6 тис. квартир. А також 60 тис. квадратних метрів нежитлових приміщень. Загальний будівельний заділ компанії становить 70 проектів — 1,9 млн кв. м нерухомості на різних стадіях готовності", – зазначив голова правління — президент Ігор Кушнір.
Він також нагадав, що завдяки зростанню активів компанії розпочато будівництво нових масштабних проектів. Це ЖК "Урлівський-1", ЖК "Урлівський-2", ЖК "Італійський квартал", ЖК "Медовий-1" та "Медовий-2".