За приховану рекламу "потрібних" препаратів аптечні мережі беруть майже 200 млн грн щомісяця - ЗМІ

Відзначається, що таким чином великою кількістю аптек керує одна людина, і за таких умов постачальнику легше домовлятися про просування свого препарату.

"Аптеки рекомендують покупцям певні ліки, які приносить найбільший прибуток. За даними учасників ринку, за таку приховану рекламу аптечні мережі беруть майже 200 млн гривень щомісяця", - пише видання.

Врешті за такий "аптечний бізнес" платять звичайні українці, причому не лише грошима, а й своїм здоров'ям.

"По-перше, український пацієнт переплачує за "замовний" препарат, який напевно має більш дешевий аналог. По-друге, прибуткові ліки можуть не підходити для лікування його хвороби. Нарешті, пацієнт звертається до провізора з надією, що той допоможе йому підібрати найбільш ефективні та доступні ліки. Замість цього покупцем маніпулюють з метою продати вигідний для аптечної мережі препарат", - наголошується у статті.

Як наслідок, багато лікарських засобів в Україні дорожчі, ніж у Європі, і знизити ціни на них можна лише шляхом ліквідації монополії.

"Якщо відновиться чесна конкуренція, вартість препаратів знизиться. Зі зникненням великих аптечних мереж пропаде можливість змови постачальника з продавцем", - резюмує автор публікації.

Нагадаємо, українські політики внесли в Раду законопроект про реформу аптечного ринку (№ 8591). У ньому автори якраз запропонували обмежити кількість аптек у одного власника до 4 установ, або до 8 установ, якщо аптека матиме ліцензію на виробництво препаратів у межах однієї області.

Категорично проти такої ініціативи народних депутатів виступили представники великого мережевого аптечного бізнесу. Боячись втратити монопольне становище на ринку, вони активно дискредитували норми запропонованого "аптечного закону" у ЗМІ, вважає Олена Прудникова.

При цьому експерт відзначає, що малий і середній аптечний бізнес цілком підтримує запропонований парламентом "аптечний" законопроект, тому що його норми здатні зупинити дискримінацію дрібних аптек на ринку.