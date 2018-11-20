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За скрытую рекламу "нужных" препаратов аптечные сети берут почти 200 млн грн ежемесячно - СМИ

Киев  •  УНН

 • 11439 просмотра

КИЕВ. 20 ноября. УНН. В Европе один человек не может владеть большим количеством аптек. В то же время, в Украине численность аптек “в одни руки” законом не регулируется. Это и привело к созданию крупных аптечных сетей и к недобросовестным сговорам на рынке, пишет “Зеркало недели”, передает УНН.

Отмечается, что таким образом большим количеством аптек управляет один человек, и при таких условиях поставщику легче договариваться о продвижении своего препарата.

“Аптеки рекомендуют покупателям определенное лекарство, которое приносит наибольшую прибыль. По данным участников рынка, за такую скрытую рекламу аптечные сети берут почти 200 млн гривен ежемесячно”, — пишет издание.

В конечном итоге за такой “аптечный бизнес” платят обычные украинцы, причем не только деньгами, но и своим здоровьем.

“Во-первых, украинский пациент переплачивает за "заказной" препарат, который наверняка имеет более дешевый аналог. Во-вторых, прибыльное лекарство может не подходить для лечения его болезни. Наконец, пациент обращается к провизору с надеждой, что тот поможет ему подобрать самые эффективные и доступные лекарства. Вместо этого покупателем манипулируют с целью продать выгодный для аптечной сети препарат”, — отмечается в статье.

Как следствие, многие лекарственные средства в Украине дороже, чем в Европе, и снизить цены на них можно только путем ликвидации монополии.

“Если восстановится честная конкуренция, стоимость препаратов снизится. С исчезновением крупных аптечных сетей пропадет возможность сговора поставщика с продавцом”, — резюмирует автор публикации.

Напомним, украинские политики внесли в Раду законопроект о реформе аптечного рынка (№ 8591). В нем авторы как раз предложили ограничить количество аптек у одного собственника до 4 учреждений, или до 8 учреждении, если аптека будет иметь лицензию на производство препаратов в рамках одной области.

Категорически против такой инициативы народных депутатов выступили представители крупного сетевого аптечного бизнеса. Боясь утратить монопольное положение на рынке, они активно дискредитировали нормы предложенного “аптечного закона” в СМИ, считает Елена Прудникова.

При этом эксперт отмечает, что малый и средний аптечный бизнес всецело поддерживает предложенный парламентом “аптечный” законопроект, потому что его нормы способны остановить дискриминацию мелких аптек на рынке.

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