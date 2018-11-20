За скрытую рекламу "нужных" препаратов аптечные сети берут почти 200 млн грн ежемесячно - СМИ

КИЕВ. 20 ноября. УНН. В Европе один человек не может владеть большим количеством аптек. В то же время, в Украине численность аптек “в одни руки” законом не регулируется. Это и привело к созданию крупных аптечных сетей и к недобросовестным сговорам на рынке, пишет “Зеркало недели”, передает УНН.