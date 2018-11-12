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Мережеві аптеки не продають ліки у селах, їх цікавить бізнес лише у мегаполісах - експерт

Київ • УНН

 • 18728 перегляди

КИЇВ. 12 листопада. УНН. Експерти фармацевтичного ринку продовжують розвіювати міфи про так званий “аптечний” законопроект (№ 8591), який активно критикують власники аптечних мереж. Про один такий міф у коментарі УНН розповіла голова громадської організації “ФармРада” Олена Пруднікова.

Мережеві аптеки не продають ліки у селах, їх цікавить бізнес лише у мегаполісах - експерт

За її словами, мережеві аптеки, критикуючи норми “аптечного закону” лякають, що з його прийняттям у селах зникнуть аптеки. Але це не так, адже у селах мережевих аптек сьогодні і так немає, і доступність ліків сільським жителям забезпечують власники аптек — ФОПи, на підтримку яких, власне, і спрямований законопроект № 8591.

“Вони (мережеві аптеки — ред.) не відкриваються у селах чи малесеньких селищах міського типу. Там здійснюють свою діяльність ФОПи. А от ринки, торгівельні центри, зупинки громадського транспорту, метро — там двері таких аптек (мережевих — ред.) для вас відкриті”, — пояснила Пруднікова.

Крім того, сьогодні більше половини аптечного ринку займають непрофесіонали, вважає фахівець.

“Я їх називаю торгашами. Вони вдало підлаштували свій бізнес під статистику зростання споживання ліків українцями. Одягнувши провізорів у білі халати, такі ділки збувають ті лікарські засоби, які вважають за потрібне. Пересічному громадянину не лишається нічого іншого, як довірити їм своє здоров’я. І якщо раніше на розі вулиці таких аптек було три, і вони конкурували, то зараз їх — 16”, — сказала вона про мережеві аптечні заклади.

Пруднікова наголосила, що проект ЗУ №8591, покликаний навести лад на аптечному ринку.

“Вкрай важливо те, що у разі прийняття документу вдасться зекономити кошти людей на неефективному споживанні лікарських засобів”, — підкреслила експерт.

Нагадаємо, напередодні, провізори і фармацевти, представники малого і середнього аптечного бізнесу, висловили свою підтримку “аптечному закону” та вимагають його ухвалення у першому читанні з можливістю подальшого доопрацювання. 

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